Trabalhadores nascidos em outubro que optaram pelo saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) já podem resgatar parte do seu saldo neste mês. Caso não resgatem até o fim do prazo estabelecido em calendário, a quantia volta para a conta do trabalhador.\nO prazo também segue aberto para quem nasceu em agosto e setembro.\nA modalidade, opcional e solicitada pelo aplicativo do FGTS, permite que o trabalhador saque todo ano parte do saldo da sua conta do fundo de garantia no mês do seu aniversário, obedecendo uma tabela. Em contrapartida, não poderá terá acesso ao fundo caso seja demitido sem justa causa.\nGoverno vai limitar saque-aniversário do FGTS; entenda o que muda para o trabalhador\nCaso queira antecipar a retirada, o trabalhador deve verificar o processo diretamente nos bancos que oferecem essa opção de empréstimo, como a Caixa Econômica Federal. Há cobrança de juros.