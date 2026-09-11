Os trabalhadores dos Correios aprovaram greve por tempo indeterminado em assembleias realizadas nesta quinta-feira (10) em todo o país, segundo a Findect (Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios). A paralisação começou às 22h.\nSegundo a entidade, 35 assembleias haviam aprovado a greve até o início da paralisação. No Acre, a votação está prevista para o fim da tarde desta sexta-feira (11). A categoria rejeitou a proposta apresentada pela empresa durante as negociações da campanha salarial.\nEm nota, os Correios afirmam que estão executando medidas para garantir a manutenção dos serviços e minimizar eventuais impactos aos clientes. "Entre as ações estão o remanejamento de equipes, o reforço das atividades operacionais e a adoção de medidas logísticas específicas para preservar a regularidade das entregas em todo o país", diz.