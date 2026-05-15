Os trabalhadores poderão consultar, a partir do dia 25 de maio, o saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) disponível para utilização no novo Desenrola, segundo o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).\nApós a consulta do saldo, as instituições financeiras terão um prazo estimado de até 30 dias para formalizar os contratos com os trabalhadores e registrar as informações nos sistemas da Caixa Econômica Federal. Após a validação do contrato, a Caixa fará a transferência direta do valor do FGTS à instituição financeira. A estimativa é de que até R$ 8,2 bilhões do FGTS possam ser utilizados para renegociação de dívidas por meio do programa.\nDez dias após o lançamento do programa, o uso do fundo ainda não havia sido liberado nem tinha previsão para começar a operar, o que passou a gerar dúvidas entre os trabalhadores. A Caixa, agente operador do fundo, afir