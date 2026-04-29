Apesar da percepção comum entre contribuintes, o uso do Pix não altera diretamente a declaração do Imposto de Renda (IR) nem leva, por si só, à malha fina. Ao POPULAR, Jorge Martins, auditor fiscal da Receita Federal, explicou que as movimentações bancárias — independentemente do meio — não são incorporadas automaticamente ao cálculo do imposto. O risco para o contribuinte está, na verdade, na omissão de rendimentos tributáveis, especialmente em casos de trabalhos informais ou freelancers.\nA proximidade do prazo de entrega do Imposto de Renda 2026 reacende dúvidas sobre o monitoramento de transações financeiras pela Receita, especialmente após a popularização do Pix. No entanto, de acordo com o auditor fiscal Jorge Martins, é preciso separar o que é fiscalização tributária do que é, de fato, utilizado na declaração anual.