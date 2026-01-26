Quem pensa em aposentar neste ano, precisa ficar atento às mudanças nas regras que precisará cumprir para, finalmente, “pendurar as chuteiras”. Isso porque a idade mínima e pontuação aumentam para quem já contribuía antes da reforma da Previdência de 2019. Especialistas em Direito Previdenciário alertam que um bom caminho é fazer um planejamento para entender em qual regra o segurado se encaixa melhor, que pode variar de acordo com o sistema de trabalho, idade e tempo de contribuição.\nO advogado previdenciário Marcus Vinícios Cardoso lembra que as regras de transição para a aposentadoria, instituídas na reforma da Previdência, mudam todos os anos. Em 2026, vigoram as mudanças para obter a aposentadoria por pontos e por idade mínima progressiva. Nela, o tempo de contribuição não muda, mas a idade mínima aumenta seis meses a cada ano. A mulher precisará ter 59 anos e 6 meses de vida, mais 30 anos de contribuição, enquanto o homem precisa ter completado 64 anos e 6 meses de idade, com 35 anos de contribuição.