A Transpetro, empresa de transporte da Petrobras, anunciou concurso público com 281 vagas efetivas e 3.890 para criação de cadastro de reserva. São quatro editais, sendo dois direcionados a vagas em terra e dois a vagas em mar, todas regidas pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).\nInteressados podem se inscrever entre esta quarta-feira (12) e 14 de setembro pelo site da Cesgranrio, banca organizadora do certame. Na primeira semana de inscrições, até 19 de agosto, doadores de medula óssea e pessoas de baixa renda cadastradas no Cadastro Único do governo federal podem pedir isenção da taxa, que é de R$ 81,50 para vagas de nível técnico e suboficiais e R$ 117 para vagas de nível superior e oficiais.\nHaverá reserva de 25% das vagas para negros 3% para indígenas e 2% para quilombolas. Nos cargos que tenham mais de cinco vagas, serão reservadas 10% das oportunidades a pessoas com deficiência.