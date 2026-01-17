O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que o acordo entre Mercosul e União Europeia deve entrar em vigor no segundo semestre deste ano. Para o secretário de Indústria e Comércio de Goiás, Joel Braga, o pacto também será a proteção para situações como o tarifaço americano, mostrando que o País não depende de um único mercado.\nO presidente executivo da Adial Goiás, Edwal Portilho, o Tchequinho, diz que um acordo desta envergadura, com mais de 700 milhões de habitantes em um bloco comercial, demanda amadurecimento e uma série de negociações que vão se encaminhar, até que tudo esteja aprovado. Segundo ele, é de grande interesse para Goiás seguir firme neste acordo, mostrando potencialidades. “Basicamente, exportamos carnes, complexo soja, derivados de milho não transgênicos e concentrados de cobre, e importamos máquinas, equipamentos e princípios ativos farmacêuticos.”