Rio Verde, Cristalina e Jataí somam cifras bilionárias puxadas pela safra de soja; levantamento do IBGE coloca municípios entre os dez maiores do país em 2025 (Divulgação/Seapa Goiás)\nEm 2025, três cidades goianas figuraram entre os 10 municípios com os maiores valores de produção agrícola do Brasil, segundo dados da Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) 2025, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (17). O levantamento mostra o valor gerado pelas principais lavouras de cada município ao longo do ano.\nOs municípios goianos no top 10 dos maiores valores de produção agrícola do Brasil são Rio Verde e Jataí, localizados no sudoeste de Goiás, e Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. Nas três cidades, o resultado foi puxado principalmente pela soja, que, sozinha, respondeu por mais de 50% de todo o valor produzido nos municípios.