Três projetos desenvolvidos por pesquisadores do Centro de Competência Embrapii em Tecnologias Imersivas (Akcit), do Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia) da Universidade Federal de Goiás (UFG), foram selecionados para conferência na China sobre Processamento de Linguagem Natural (PLN), organizada pela Association for Computational Linguistics (ACL) - Associação para Linguística Computacional.\nA ACL é a principal organização profissional e científica para quem trabalha com PLN, portanto, essa aprovação atesta a qualidade do trabalho desenvolvido, comenta Arlindo Galvão, diretor do Akcit/Ceia. “É um resultado inédito e superimportante”, afirma, explicando que equipes da UFG já haviam vencido competições em outras edições do evento, mas em trilhas paralelas e não na principal.