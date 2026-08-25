O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) publicou o edital para o concurso com vagas para a contratação de Técnicos de Controle Externo para a área administrativa e de tecnologia da informação. São oferecidas 16 vagas com salário inicial de R$ 11.862,19.\nAs inscrições podem ser realizadas entre os dias 5 de outubro e 6 de novembro. O valor da taxa é de R$ 100. As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Carlos Chagas.\nO processo seletivo será composto por provas objetiva e discursiva. As provas estão previstas para o dia 17 de janeiro de 2027, em locais a serem divulgados pelo TCE. Confira o edital.\nVagas\nAs 16 vagas estão distribuídas da seguinte forma:\nTécnico de Controle Externo (Especialidade: Técnico Administrativo) - 5 vagas ampla concorrência e 1 vaga para candidatos negros