O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) abriu, nesta segunda-feira (29), as inscrições para concurso de acesso ao cargo de desembargadora pelo critério de merecimento. O concurso é exclusivo para mulheres magistradas. As inscrições ficarão abertas até as 23h59 de sexta-feira (3). O edital está disponível no site do TJGO.\nConforme o edital, o concurso conta com apenas uma vaga disponível. As inscrições precisam ser feitas pelo Sistema de Promoção e Remoção, disponível na Intranet do TJGO ou por meio da “área de acesso rápido”, disponível no banner “Sistema Promoção/Remoção”.\nPara realizar a inscrição, a magistrada deverá entrar no sistema com as mesmas credenciais usadas no contracheque, sendo o número de matrícula e a senha. Em seguida, deverá clicar no botão “Nova Inscrição” para começar o cadastro.