O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou o início da cobrança de tarifas recíprocas sobre produtos de 69 países, implementadas logo após a meia-noite desta quinta-feira (7). Em mensagem publicada na rede Truth Social, ele declarou: "É meia-noite!!! Bilhões de dólares em tarifas estão agora fluindo para os Estados Unidos da América!"\nO presidente americano se manifestou em sua própria rede social, a Truth Social.\nBilhões de dólares, principalmente de países que têm se aproveitado dos Estados Unidos por muitos anos, rindo o tempo todo, começarão a fluir para os EUA. A única coisa que pode impedir a grandeza da América seria um tribunal de esquerda radical que quer ver nosso país falhar!", escreveu em outra publicação na mesma rede.\nGoverno Lula aciona EUA na OMC por tarifaço\nBrasil não pode abrir mão de parcerias com governo Trump, diz presidente da CNI