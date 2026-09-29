O TST (Tribunal Superior do Trabalho) determinou o fim imediato da greve dos bancários da Caixa Econômica Federal em julgamento de dissídio coletivo da categoria na tarde desta terça-feira (29).\nOs dias parados deverão ser compensados em até 180 dias para que não haja desconto e o movimento não foi considerado abusivo. O plano de saúde, principal impasse entre a Caixa e a categoria -em paralisação desde 10 de setembro-, terá reajuste de 4,6%.\nA decisão da corte foi unânime e seguiu o voto do ministro relator, ministro Maurício Godinho, com ajustes acordados durante a sessão.\nO ministro determinou ainda reajuste salarial pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) mais 0,6% de aumento real sobre salários e benefícios, o que dá 4,6%, mesmo índice do convênio. A regra valerá a partir de 1º de setembro e o acordo coletivo de trabalho tem validade de dois anos, de 2026 a 2028.