O TST (Tribunal Superior do Trabalho) decidiu que a greve dos Correios não é abusiva e determinou a compensação dos dias parados. A decisão foi tomada em julgamento na tarde desta quinta (24), na Seção de Dissídios Coletivos.\nOs ministros julgavam o pedido de dissídio coletivo ajuizado pela entidade após os empregados iniciarem paralisação em 10 de setembro. O principal impasse é o plano de saúde da categoria. O tribunal chegou a conceder liminar determinando 80% do funcionamento, o que não foi cumprido.\nA ministra relatora Maria de Nazaré Medeiros Rocha votou pela confirmação da data-base da categoria em 1º de agosto de 2026, pela não abusividade do movimento grevista e autorizou a compensação dos dias parados.\nOs Correios pediam a abusividade da greve e multa de R$ 100 mil para as entidades representativas dos profissionais. "Declaro a não abusividade do movimento grevista e já nesta linha declarar a compensação dos dias parados", disse o ministro presidente do TST ao fim do julgamento.