O TST (Tribunal Superior do Trabalho) julga nesta terça-feira, a partir das 14h30, a legalidade da greve nacional dos funcionários da Caixa Econômica Federal. O dissídio coletivo foi levado à Justiça pelo banco público, que pediu o reconhecimento de abusividade do movimento.\nEm decisão liminar - provisória - o ministro Maurício Godinho determinou que os trabalhadores mantenham 60% do efetivo, pois segundo consta na lei, serviços bancários são essenciais, mas garantiu o direito de greve aos trabalhadores. Nesta segunda (28), agências funcionavam de forma parcial.\nA multa por descumprimento é de R$ 100 mil por entidade representativa de trabalhadores\nA paralisação começou no dia 10 de setembro e tem como principal impasse alteração nos valores e regras do plano de saúde. O principal argumento dos funcionários é que os reajustes propostos e as mudanças farão com que o aumento salarial da categoria no país - de 0,6% acima da inflação - seja corroído pela alta no convênio.