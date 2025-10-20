Desenvolvida pela empresa JBS, dos irmãos goianos Wesley e Joesley Batista, a "Uber do boi" faz transporte por aplicativo de gado entre fazendas ou até frigoríficos. A plataforma é semelhante às plataformas de viagens para pessoas e passou a ser chamada popularmente de "Uber do boi".\nO gerente comercial do aplicativo da transportadora, Danilo Albuquerque, destaca no site da empresa como surgiu a ideia. Segundo Albuquerque, em conversas com pecuaristas parceiros, ele notou uma grande carência na cadeia de transporte, especialmente em relação à segurança e à transparência de gado para longas distâncias.\nAssim, ele acrescenta que encontrou uma forma de facilitar o processo e conectar a necessidade do pecuarista com a segurança na chegada dos animais aos destinos. A tecnologia não é uma novidade para o agronegócio brasileiro, uma vez que já existiam empresas que ofereciam transportes de cargas, como grãos e insumos.