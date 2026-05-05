O Governo de Goiás convocou 112 profissionais aprovados em concurso público para a Universidade Estadual de Goiás (UEG). O chamamento, publicado no Diário Oficial desta terça-feira (5), descreve o preenchimento de vagas para os cargos de Analista de Gestão Governamental e Assistente de Gestão Administrativa, referentes ao certame do Edital nº 004/2014.\nOs convocados devem seguir um cronograma para garantia dos cargos, e o processo de posse ocorrerá de forma 100% eletrônica através do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Clique aqui para conferir a lista completa dos aprovados.\nAs primeiras etapas incluem o cadastro básico com o envio de cópias digitalizadas de documentos pessoais no e-mail para posse@goias.gov.br), o cadastramento como usuário no SEI e o preenchimento do formulário "Banco de Talentos". Os procedimentos devem ser realizados entre os dias até a próxima quinta-feira (7).