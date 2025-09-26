A Universidade Federal de Goiás (UFG) está com inscrições abertas para o concurso de professor efetivo com salários de até R$ 13.288,85. Os interessados devem se inscrever pelo site da instituição até o dia 15 de outubro deste ano. A taxa varia de R$ 60 a R$ 90.\nNo total, são oferecidas 22 vagas para atuação em Goiânia, Cidade Ocidental e Cidade de Goiás. Entre elas estão ensino de filosofia, bioquímica, matemática, marketing, genômica e bioestatística (veja detalhes abaixo). A carga horária é de 20h e 40h semanais.\nPrefeitura no Entorno do DF lança concurso com 1,2 mil vagas e salário de até R$ 9,5 mil\nMP publica edital para 37 vagas para promotor substituto em Goiás com salário de R$ 34 mil\nConforme o edital, haverá provas escrita ou teórico-prática (de acordo com a vaga), prova didática, prova de títulos e defesa de memorial (apresentação oral e escrita da trajetória profissional do candidato). Confira o edital completo no site da UFG.