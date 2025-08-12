A Universidade Federal de Goiás (UFG) abriu concurso público com salário de até R$ 4.967,04, a depender da função, para cargos efetivos de Técnico-Administrativo em Educação (TAE) da universidade. Há 33 vagas disponíveis para contratação imediata, distribuídas entre cargos de Administrador, Biomédico, Técnico de Laboratório, Técnico em Enfermagem, entre outros. A carga horária é de 40h semanais para todos os cargos disponíveis.\nO valor da taxa de inscrição é de R$ 130 para funções que necessitem de nível de escolaridade ensino médio/técnico e R$ 150 para os de nível de escolaridade ensino superior.\nAs inscrições vão do dia 18 de agosto ao dia 4 de setembro. O concurso terá provas objetivas, discursivas e práticas para os candidatos com ensino médio/técnico, e prova objetiva e discursiva para os de ensino superior.