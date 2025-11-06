Goiânia sedia, nestas quinta-feira e sexta (6 e 7), o AI4BIO South Summit 2025, evento exclusivo para pesquisadores convidados de 19 instituições de 10 países. A cúpula reúne cientistas, formuladores de políticas públicas, investidores, startups e organizações multilaterais para articular uma aliança internacional de inteligência artificial (IA) aplicada às biociências e liderada por países do Sul Global.\nOs temas nos dois dias são Estruturas de governança e discussões sobre políticas públicas e Estratégias de financiamento e formação de redes de colaboração.\nO encontro internacional também será marcado pelo lançamento oficial da AI4BIO Network, uma rede global de cooperação em genômica, medicina de precisão, epidemiologia e inovação biomédica.\nUFG abre inscrições para vestibular próprio em graduação de Inteligência Artificial