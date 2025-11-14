Estão abertas as inscrições para um concurso com salários de até R$ 13 mil da Universidade Federal de Catalão (UFCat), na região sudeste de Goiás. Conforme o edital, são 10 vagas disponíveis, distribuídas entre as áreas de educação e medicina, sendo uma vaga para estágio e prática de ensino em educação especial e inclusão, destinada a candidatos com graduação em pedagogia.As demais vagas são para o curso de medicina, para candidatos com formação em medicina, com jornada de 20h semanais\nOs candidatos interessados poderão se inscrever até 3 de dezembro, exclusivamente pelo Portal de Seleção da UFCAT. As oportunidades serão distribuídas por áreas específicas, que serão divulgadas em editais complementares com informações sobre número de vagas, local de atuação e cronograma de provas.\nVeja cronograma do concurso da Alego com 101 vagas e salários de mais de R$ 10 mil