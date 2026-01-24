O avanço acelerado do uso de inteligência artificial (IA) em diversos setores marcou o ano de 2025. Diante disso, o que esperar em relação a essa ferramenta em 2026? “A tendência é a proliferação de soluções mais maduras, baseadas em agentes e arquiteturas multiagentes, capazes de operar de forma integrada e fazer um uso muito mais específico e estratégico das bases de dados das empresas”, indica Telma Soares, diretora executiva do Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás (Ceia-UFG).\nAlém dela, projeções para este ano, a partir do já alcançado e dos desafios existentes, são feitas por Arlindo Galvão, diretor de Internacionalização do Ceia/Akcit (sigla em inglês para o Centro de Competência Embrapii em Tecnologias Imersivas) e Anderson Soares, diretor de Relações Institucionais do Ceia, em entrevista ao POPULAR.