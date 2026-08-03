Usuários afirmam que tiveram a conta do WhatsApp banida nesta segunda-feira (3), sem serem informados sobre o motivo, segundo mais de 200 relatos na plataforma Downdetector e nas redes sociais.\nO bloqueio ocorreu por volta das 11h. "Algumas atividades da sua conta podem não estar de acordo com os termos de serviço do WhatsApp Business", diz o aviso do aplicativo sobre um dos casos de banimento, sem detalhar os motivos.\nA Meta, conglomerado por trás do WhatsApp, disse que trabalha na prevenção do uso indevido do serviço. "Banimos contas para ajudar a proteger os demais usuários."\nCNH suspensa: veja o que é preciso fazer para voltar a dirigir\nEstado de Goiás terá de pagar R$ 1,23 milhão a familiares de vítima de policiais em falso confronto\nVeja como consultar o valor que vai ser pago pela Caixa de lucro do FGTS