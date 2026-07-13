Estão abertas as inscrições para um processo seletivo de um Estágio Básico de Sargento Temporário (EBST) no Exército Brasileiro. As oportunidades são voltadas para diversas áreas de formação, com salários a partir de R$ 4.177 para trabalhar na 11ª Região Militar, que abrange em Goiás, as cidades de Goiânia, Cristalina, Formosa, Ipameri, Jataí. Os convocados serão incorporados como terceiros sargentos, e a remuneração pode ser acrescida de adicionais e gratificações previstos em lei, conforme as qualificações adquiridas ao longo da carreira militar. O contrato tem duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado anualmente por até 8 anos (96 meses).\nConforme o edital, o processo seletivo é aberto para homens e mulheres que possuam o ensino médio completo. Os interessados têm até o dia 22 de julho para realizar a inscrição, que deve ser feita exclusivamente pelo site da 11ª Região Militar. A taxa de participação é de R$ 60 e o pagamento pode ser efetuado de forma facilitada via Pix, cartão de crédito ou por Guia de Recolhimento da União (GRU Simples).