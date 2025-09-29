A consolidação do Vale do Araguaia como a nova fronteira agrícola de Goiás foi o principal enfoque das palestras realizadas na Abertura Estadual do Plantio de Soja, neste sábado (28), em evento promovido pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Goiás (Aprosoja) na Fazenda Tamburi, em Nova Crixás (GO).\nEspecialistas e autoridades destacaram o avanço das lavouras na região, a necessidade de recuperação das áreas degradadas, e defenderam, em outra frente, o planejamento integrado para garantir que o crescimento seja sustentável e capaz de transformar o potencial produtivo em riqueza para o Estado.\nO encontro, que reuniu cerca de mil pessoas, também chamou atenção para o principal gargalo do Vale: a infraestrutura elétrica. Apesar do elevado potencial hídrico, a região ainda apresenta lacunas na oferta de energia, obrigando muitos produtores a recorrerem a geradores para manter a irrigação e o armazenamento da produção.