Caldas Novas está entre os destinos brasileiros mais buscados na internet (Fábio Lima)\nUma pesquisa baseada em levantamentos no Google ao longo dos últimos doze meses revelou os destinos nacionais que mais despertam curiosidade quando o assunto é o valor de viagem. Entre os dez primeiros colocados, Caldas Novas, no sul goiano, aparece em oitavo lugar, com aproximadamente 710 mil buscas e consolida-se como um dos destinos mais procurados por brasileiros interessados em planejar seus gastos.\nFoi analisado pelo levantamento as buscas que continham expressões como “quanto custa”, “quanto custa viajar” e “valor viagem”. A partir disso, os destinos foram ranqueados de acordo com o volume total de pesquisas, considerando todas as regiões do país.\nQuanto custa viajar para Caldas Novas?\nSimulação de valores de viagem para Caldas Novas (Reprodução)