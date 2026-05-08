Grandes e médios varejistas do país vêm testando a escala 5x2 (cinco dias de trabalho e dois de descanso) e constatam algumas vantagens do modelo, como maior atração de candidatos e redução da rotatividade. Desafios operacionais, no entanto, existem.\nExecutivos de redes como Supermercados Pague Menos, RD Saúde (Droga Raia e Drogasil) e Savegnago, ouvidos pela reportagem, também apontam gastos menores com benefícios como vale-transporte e alimentação, além da diminuição das faltas e dos acidentes de trajeto.\nEntre as dificuldades relatadas estão a gestão das folgas, os riscos de aumento de custos e, em alguns casos, a redução das gorjetas devido à ampliação das equipes.\nAs experiências dessas empresas, que acontecem em meio à discussão no Congresso Nacional sobre o fim da escala 6x1 (seis dias de trabalho e um de descanso) e a redução da jornada de trabalho, serão detalhadas em uma série de reportagens publicadas entre esta sexta-feira (8) e domingo (10).