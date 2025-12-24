O caso do Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro, que já colocava pressão sobre o Banco Central, provoca crises também no STF (Supremo Tribunal Federal).\nNo final de novembro, por exemplo, no mesmo dia em que a Justiça mandou soltar o banqueiro da prisão, o ministro Dias Toffoli embarcava pra Lima junto com o advogado de um diretor do Master. Toffoli é o ministro responsável por avaliar as investigações sobre Vorcaro na corte.\nToffoli libera retomada do caso Master, mas determina que materiais apreendidos fiquem em seu gabinete\nINSS suspende repasses de descontos em empréstimos consignados vinculados ao Master\nR$ 14,4 bilhões em fundos administrados pelo Master podem ser liquidados\nNesta terça-feira (23), o jornal O Globo noticiou que o ministro Alexandre de Moraes entrou em contato ao menos quatro vezes com o presidente do BC, Gabriel Galípolo, para ratar do assunto. Políticos de oposição cobraram explicações do ministro.