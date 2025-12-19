Com quase R$ 75,8 bilhões, Goiânia é o município com o maior Produto Interno Bruto (PIB) de Goiás. Assim, a capital tem uma participação de 22,5% em relação ao PIB goiano e de 0,7% no PIB nacional. Os números são referentes a 2023 e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (19).\nNa segunda posição dos maiores PIBs goianos, está Rio Verde, na região sudoeste, com R$ 22,3 bilhões. Em seguida, vem Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana, com R$ 20,8 bilhões. Anápolis (R$ 20,4 bilhões) e Catalão (R$ 10,3 bilhões) completam o quinteto das maiores riquezas de Goiás (veja a lista dos 25 municípios ao final do texto).\nSegundo o instituto, Goiânia ocupa a 15ª posição na lista dos maiores PIBs do Brasil. Já na Região Centro-Oeste, a capital está em segundo lugar, perdendo apenas para Brasília (DF), que acumula R$ 365 bilhões.