Levantamento mostra que Goiânia, Anápolis e Aparecida lideram o ranking de novos negócios no estado, que superou a marca de 41 mil novas empresas em 2025 (Wildes Barbosa / O Popular)\nA Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) registrou 41.123 novas empresas abertas entre os meses de janeiro e novembro de 2025. O número supera em quase 3 mil os registros de 2024 que foram de 38.306. O recorde foi alcançado no mês de novembro, porém os dados da Juceg consideram apenas empresas que não se enquadram no perfil de Microempreendedor Individual (MEI).\nDe acordo com os dados da Juceg, 3.241 novas empresas foram registradas no estado apenas em novembro. Atualmente, há 586.245 empresas ativas em Goiás. Se considerados microempreendedores individuais, os CNPJs ativos somam 1.266.195, dos quais, pouco mais de 30% estão em Goiânia.