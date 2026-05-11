O leilão online, realizado pelo Santander na terça-feira (12), oferece imóveis com descontos médios entre 30% e 40% em relação ao valor de mercado. Ao todo, são ofertadas mais de 200 unidades em todo o país, sendo 13 delas localizadas em Goiás. Os lances iniciais variam de R$ 81,8 mil a R$ 938,3 mil.\nAs oportunidades no estado contemplam casas e apartamentos distribuídos por 10 municípios, incluindo Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis e Luziânia. Segundo Alessandra Lopes, analista de marketing da Mega Leilões - empresa parceira do banco no evento -, os interessados podem financiar as unidades em até 35 anos, com entrada mínima de 20%, dependendo do valor do imóvel.\nPara participar, os candidatos devem realizar cadastro no site da Mega Leilões, enviar documentação solicitada para validação e é obrigatório aceitar condições previstas no edital do evento.