- fazer_chuva (1.3404561)\nAgricultores da região sudoeste de Goiás estão “fazendo chover” em lavouras que enfrentam o período de seca. O processo se baseia em pulverizar sal de cozinha (cloreto de sódio) sobre nuvens isoladas e densas, estimulando a formação de áreas de instabilidade, de acordo com o empresário e piloto Ruy Alberto Textor, conhecido como Beto (veja o vídeo acima).\nA técnica, conhecida como nucleação de nuvens, vem sendo aplicada por meio de aeronaves da Aerotex Aviação Agrícola, empresa do próprio piloto. Segundo ele, a iniciativa surgiu a partir da união de produtores rurais da região, principalmente em cidades como Rio Verde e Montividiu, que decidiram dividir os custos da operação na tentativa de minimizar os prejuízos causados pela estiagem.\nTextor explicou que o modelo funciona de forma colaborativa: grupos de produtores financiam as horas de voo, independentemente de chover ou não. As aeronaves operam, em média, cinco horas por dia, e os custos são rateados entre os participantes.