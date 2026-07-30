A Caixa Econômica Federal vai distribuir R$ 13,042 bilhões de lucro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) a 138,2 milhões de trabalhadores. Para receber, é preciso ter saldo na conta do Fundo de Garantia em 31 de dezembro de 2025.\nCom a distribuição, a rentabilidade ficará em 6,90%, o que representa ganho real de 2,53% acima da inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) em 2025, que foi de 4,26%, e vai cumprir decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) na ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 5.090. No ano passado, o Fundo de Garantia teve lucro de R$ 14,7 bilhões. Serão pagos 89% deste total.\nPara saber quanto irá receber, o trabalhador pode fazer a consulta do saldo que tinha em dezembro de 2025. Será aplicado um percentual de 1,87% sobre o valor total. Por exemplo, quem tem R$ 1.000 na conta receberá R$ 18,68 de lucro. Quem tinha R$ 100 mil vai ganhar R$ 1.868,34.