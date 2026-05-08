Clientes interessados em renegociar dívidas pelo novo Desenrola Brasil podem consultar ofertas e fechar acordos pelos canais digitais e presenciais dos bancos que aderiram ao programa. Os bancos têm números de telefone do WhasApp para atendimento do Desenrola.\nAs instituições passaram a anunciar participação ao longo da semana, mas ainda há relatos de instabilidade em aplicativos, demora no atendimento e limitações nas opções de parcelamento.\nO uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar dívidas ainda depende de regulamentação. Em alguns casos, as renegociações disponíveis neste momento são apenas para pagamento à vista.\nConsignado do INSS e saque do FGTS: o que muda para aposentados com o Desenrola 2.0?\nGoverno publica regras para destravar Desenrola\nPrograma Desenrola dará até 90% de desconto em dívida; veja regras