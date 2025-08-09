À frente de uma indústria com 1.500 empregados diretos e indiretos, a Atum do Brasil, o empresário Mauro Lucio Peçanha afirma que o tarifaço dos Estados Unidos causou "muita preocupação e dor".\nSediada em Itapemirim, no Espírito Santo (a 105 km de Vitória), a empresa envia de 70% a 80% da produção de pescados para os Estados Unidos, receita agora ameaçada pela sobretaxa de 50%. Peçanha ainda não tem clareza de como poderá enfrentar o cenário.\nTeve um problema sério com a Covid, mas não se compara com o que está acontecendo hoje. Naquela época, a gente acabou se reinventando, e a coisa voltou a funcionar. Hoje é uma questão de entrega", diz.\n"Sem o consumidor, o que você vai fazer com o produto? É uma situação totalmente inusitada. Peço a Deus para nunca mais passar pelo que estou passando hoje, e gostaria que ninguém passasse. A verdade é essa", acrescenta.