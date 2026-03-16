Os contribuintes que pretendem usar a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda precisam ter uma conta no Gov.br com nível de segurança mais elevado. A funcionalidade reúne automaticamente diversas informações, mas só pode ser acessada por quem possui conta nível prata ou ouro.\nDe acordo com a Receita Federal, essa restrição existe porque a legislação só autoriza o fornecimento de informações protegidas por sigilo fiscal a contribuintes autenticados em níveis mais altos de segurança.\nEsse nível extra de segurança é necessário em todas as plataformas (PGD (programa da declaração), Meu Imposto de Renda ou e-CAC). Ou seja, vale para todos os contribuintes que desejam acessar os dados da declaração pré-preenchida.\nNão é obrigatório ter conta Gov.br para enviar a declaração do IR. No entanto, sem esse nível de autenticação, não é possível utilizar a pré-preenchida, e o contribuinte precisa informar manualmente todas as suas informações.