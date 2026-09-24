O crédito que poderá ser usado para conseguir desconto de até 10% no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Goiânia será calculado a partir do Imposto Sobre Serviços (ISS) pago pelas empresas que emitirem notas fiscais com CPF ou CNPJ do consumidor. A regra faz parte do programa “Sua Nota, Nossa Cidade”, apresentado pela Prefeitura de Goiânia nesta terça-feira (22) e enviado para análise da Câmara Municipal. Quem aderir ao programa também poderá participar de sorteios de prêmios.\nPela proposta, pessoas físicas poderão receber créditos de até 30% do ISS pago pela empresa que prestou o serviço. O ISS é um tributo municipal cobrado de empresas e profissionais autônomos que prestam serviços. Para condomínios, o limite será de até 15%, enquanto pessoas jurídicas poderão receber até 10%. Os percentuais que serão usados na prática ainda serão definidos pela Prefeitura, depois de estudos sobre o impacto da medida nas contas do município.