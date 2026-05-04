O Desenrola Brasil lançado pelo governo nesta segunda-feira (4) prevê uma nova forma de uso do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para trabalhadores quitarem dívidas. A regra estabelece que será possível utilizar até 20% do saldo disponível na conta ou até R$ 1.000 (o que for maior) para pagar parcial ou integralmente os débitos renegociados.\nNa prática, isso permite que trabalhadores que têm saldo menor no fundo consigam acessar um valor proporcionalmente maior. Por exemplo, quem tem R$ 3.000 no FGTS poderá sacar R$ 1.000, mesmo que 20% do saldo corresponda a R$ 600. Já quem tem R$ 10 mil poderá utilizar até R$ 2.000, seguindo o limite de 20%.\nO acesso aos recursos do FGTS só será permitido após a renegociação da dívida dentro do programa. Segundo o governo, essa exigência funciona como um mecanismo de proteção ao trabalhador, ao garantir que as instituições financeiras ofereçam os descontos mínimos antes da utilização do FGTS.