O Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (CEAP-SOL), localizado no Jardim Europa, em Goiânia, está com inscrições abertas para um processo seletivo com salários entre R$ 1,7 mil e R$ 5,1 mil. As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio, técnico e superior.\nAs inscrições são gratuitas e poderão ser feitas entre os dias 6 e 10 de julho de 2026. A seleção é voltada para a formação de cadastro de reserva e prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD).\nEntre os cargos disponíveis estão farmacêutico, terapeuta ocupacional, técnico de TI, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro, faturista, analistas e auxiliares de diferentes áreas (veja lista de funções e remunerações ao final da matéria).\nO processo seletivo é organizado pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), responsável pela gestão da unidade.