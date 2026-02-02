O concurso público da Prefeitura de Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia, segue com inscrições abertas até 19 de fevereiro. São 281 vagas com salários de até R$ 7,7 mil. O processo contempla cargos como médico, técnico em enfermagem, psicólogo, dentista, fisioterapeuta, vigia, motorista, entre outros.\nO último dia para pagamento da inscrição é 19 de fevereiro. O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo site da Fundação Aroeira, banca organizadora do concurso. As taxas variam entre R$ 100, R$ 120 e R$ 150, conforme o cargo escolhido. As provas objetivas, primeira etapa para todos os cargos, estão previstas para 22 de março.\nA prova prática para operador de máquinas, o exame de aptidão física para vigia, a prova de títulos e a perícia multiprofissional, conforme convocação, estão programados para ocorrer entre 10 e 13 de abril. O edital prevê que o resultado final seja divulgado em 4 de maio.