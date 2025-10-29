A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) divulgou, na segunda-feira (28), o edital do concurso público para 101 vagas. Os salários variam entre R$ 7,4 mil (ensino médio) e R$ 10,1 mil (ensino superior). As inscrições estarão abertas no período de 11 de novembro a 10 de dezembro de 2025.\nO processo terá as seguintes etapas: prova objetiva, prova discursiva, prova de conhecimentos práticos (cargo assistente legislativo - técnico de gravação e som), avaliação psicológica (policial legislativo), prova de aptidão física (policial legislativo) e prova de títulos (analista legislativo).\nAlém dessas fases, haverá avaliação biopsicossocial (para pessoas com deficiência) e heteroidentificação (candidatos negros).\nAlego publica edital para concurso com 101 vagas e salários de até R$ 10 mil; veja vagas\nEdital de concurso é publicado dois anos após anúncio