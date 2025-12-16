A Secretaria Estadual da Fazenda de Goiás (Sefaz-GO) anunciou um concurso com 75 vagas e salários de até R$ 28, 5 mil, veja abaixo como será o cronograma. As inscrições podem ser realizadas de 9 de fevereiro a 12 de março através do site da Fundação Carlos Chagas.\nO edital oferta 50 vagas com contratação imediata para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. Há também 25 vagas destinadas ao cadastro reserva.\nQuem deseja solicitar a isenção da taxa de inscrição de R$ 250, precisa estar atento ao período de solicitações, que será entre os dias 15 e 19 de janeiro somente via internet. O resultado desta fase sai no dia 5 de fevereiro.\nO último dia para pagar o boleto da inscrição e garantir a participação no concurso é 13 de março. Já a publicação do edital de convocação para a realização das provas objetivas será em 17 de abril.