O processo seletivo da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Agevap) abrirá inscrições no próximo dia 11 para a contratação de 11 profissionais. Segundo o edital, os aprovados irão atuar em atividades previstas no Acordo de Cooperação Técnica nº 03/2025, a serem desenvolvidas no âmbito da futura filial da Agevap em Goiás. O salário inicial varia entre R$ 5,8 mil e R$ 10,9 mil.\nApós o período de inscrições, será feita a análise curricular entre 19 e 27 de fevereiro. Os aprovados nesta etapa passarão por entrevistas de 12 a 20 de março. O resultado das etapas será divulgado em 1º de abril; a homologação ocorrerá em 10 de abril e a convocação para admissão, em 13 de abril.\nDe acordo com o edital, durante o cadastro o candidato deve preencher a ficha de inscrição e enviar toda a documentação exigida, em formato PDF, por meio do formulário disponível no link do edital.