As inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) para ingresso na carreira da magistratura começarão no dia 29 de dezembro. A realização das provas está prevista para 29 de março (veja no decorrer deste texto o cronograma completo). São 51 vagas mais cadastro de reserva, com salários que chegam a R$ 32 mil.\nAlém da remuneração básica, os magistrados têm direito a verbas indenizatórias, como auxílio-alimentação, auxílio-saúde e ajuda de custo. Esses benefícios não possuem caráter salarial e não são incorporados ao salário.\nAo longo da carreira, esse valor é reajustado gradualmente, conforme promoções e progressões funcionais, sempre respeitando o teto constitucional.\nTJ-GO abre concurso público para juiz\nConcurso do MP com salário de R$ 4,5 mil; veja cronograma e detalhes do cargo