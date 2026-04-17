A Prefeitura de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, está com inscrições abertas para um concurso público que oferta 1.502 vagas imediatas em diversas áreas. As oportunidades são divididas nas seguintes modalidades: ampla concorrência, negros, indígenas, quilombolas e pessoa com deficiência (PcD). O edital exige níveis médio e superior, escolaridade que varia conforme o cargo desejado. Além disso, os salários vão de R$ 1.796,93 a R$ 9.929,68 (veja a lista completa de cargos e salários ao final do texto).\nAs inscrições começaram na última quarta-feira (15) e devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Verbena. A taxa cobrada pela banca é de R$ 80 para cargos de nível médio e de R$ 120 para superior. Já o prazo para solicitar a isenção do pagamento de inscrição acaba nesta sexta-feira (17). Os candidatos poderão confirmar sua participação no concurso até o dia 14 de maio.