O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), levantou na quinta-feira (29) o sigilo dos depoimentos prestados à PF (Polícia Federal) pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB (Banco de Brasília), e do diretor de fiscalização do BC (Banco Central), Ailton de Aquino, no fim de dezembro de 2025. A decisão foi tomada atendendo a um pedido do Banco Central.\nOs depoimentos foram colhidos pela delegada da PF Janaína Palazzo antes da acareação entre os empresários, determinada pelo próprio Toffoli no âmbito da investigação sobre as fraudes financeiras. A Polícia Federal investiga a venda de R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito supostamente falsas pelo Master ao BRB.\nAs investigações do Ministério Público Federal, com base em denúncia feita pelo Banco Central, apontaram que o Master adquiriu carteiras de crédito da consultoria Tirreno, sem realizar qualquer pagamento, e logo em seguida os papéis foram vendidos ao BRB. O escândalo do Master levou à liquidação do banco, anunciada em 18 de novembro de 2025.