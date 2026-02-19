O concurso da Câmara Municipal de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, com salário de até R$ 11,9 mil, está com inscrições abertas até 17 de março. O pedido de isenção da taxa de inscrição termina nesta quinta-feira (19). A aplicação das provas objetivas está programada para o dia 31 de maio.\nAo todo, são 25 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. De acordo com a Câmara Municipal, o objetivo é reforçar o quadro permanente da Casa ao longo dos próximos anos. A banca organizadora do concurso é o Instituto Consulpam.\nA inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam. A taxa é de R$ 80 para todos os cargos. A divulgação preliminar das inscrições confirmadas será feita em 20 de março, seguida pelo período de recursos entre os dias 23 e 24. O resultado final das inscrições será publicado em 31 de março.