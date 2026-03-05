A Prefeitura de Catalão, no Sudeste de Goiás, reabriu as inscrições para o concurso público municipal após decisão judicial. O novo prazo para se candidatar termina em 16 de março, com pagamento da taxa até o dia 17. As provas objetivas e de títulos serão realizadas nos dias 12 e 19 de abril e 6 de maio.\nO concurso oferece 596 vagas imediatas e 2.635 para cadastro de reserva. Entre as vagas imediatas, 411 são para ampla concorrência, 159 para cotas raciais e 26 destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD).\nA seleção havia sido suspensa porque o edital anterior não previa reserva de vagas para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas. O documento atualizado foi publicado nesta segunda-feira (2).\nAs inscrições devem ser feitas apenas pelo site da Fundação Aroeira, organizadora do processo. Os valores das taxas são de R$ 100 para nível fundamental, R$ 120 para nível médio e R$ 180 para nível superior.