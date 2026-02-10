Já estão abertas as inscrições para o concurso de auditor fiscal da Receita Estadual. O processo seletivo oferece 75 vagas com salário inicial de R$ 28.563,30. Os interessados podem se inscrever até o dia 12 de março, com prazo para pagamento da taxa até o dia 13 do mesmo mês (veja o cronograma completo ao final desta reportagem).\nDas oportunidades oferecidas, 50 são para início imediato e 25 para cadastro de reserva. Para concorrer, é necessário ter ensino superior completo em qualquer área de formação.\nAs inscrições custam R$ 250 e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas.\nGoverno abre inscrições para concurso de auditor fiscal da Receita Estadual com salário de até R$ 28 mil\nVeja cronograma do processo seletivo de associação com salário de até R$ 10,9 mil\nSenar Goiás abre seleção com salário de R$ 3,2 mil