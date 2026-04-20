O processo seletivo do Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Célia Câmara (HMMCC) para a contratação imediata e formação de cadastro de reserva de profissionais está com inscrições abertas até o dia 30 de abril. Não há cobrança de taxa de inscrição para participar do processo.\nA inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site do Instituto Patris. As oportunidades abrangem funções nos níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1,6 mil a R$ 10 mil. Há também reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD). Confira o Edital.\nComo funciona o processo seletivo?\nDe acordo com o edital, o processo seletivo consiste na análise curricular para verificar a adequação ao perfil técnico exigido. A Maternidade ressalta que a inscrição não garante a contratação imediata, e a convocação ocorrerá conforme a demanda da unidade e a necessidade de reposição de pessoal.